Unidade móvel de imunização da SES possibilitou aplicação de mais de 46 mil vacinas em MT

A Unidade Móvel de Vacinação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) percorreu 74 municípios do interior de Mato Grosso, entre julho de 2021 e novembro de 2023. Nesse período foram aplicadas 46.711 vacinas e realizados 25.112 atendimentos.

O veículo integra o programa Imuniza Mais MT, lançado em julho de 2021, e auxilia os municípios de Mato Grosso no alcance das metas de vacinação da população.

“Essa é mais uma ferramenta do Governo do Estado que está à disposição para potencializar a vacinação em Mato Grosso. Por meio dessa unidade, nós auxiliamos os municípios que precisam chegar em locais mais remotos a alcançar o maior número possível de pessoas”, diz o secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

O Programa Imuniza Mais MT dispõe de duas unidades móveis de vacinação do tipo caminhão truck, totalmente adaptado com recepção, sala de vacina e pequena rede de frio para armazenamento dos imunizantes. Os veículos contam, ainda, com gerador de energia, ar-condicionado, frigobar, câmaras de conservação de vacinas e freezers, além de um elevador para acessibilidade de cadeirantes.

Conforme a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Alessandra Moraes, os veículos estão à disposição dos municípios e entidades públicas. “Queremos facilitar o acesso do cidadão aos imunizantes, de forma a auxiliá-los na prevenção das doenças imunopreveníveis”, pontuou a gestora.

O município interessado no serviço deve enviar a solicitação no e-mail da Coordenadoria do Programa Estadual de Imunização: cpei@ses.mt.gov.br.

Para o atendimento, a SES disponibiliza os veículos e uma equipe técnica; já os municípios fornecem insumos e vacinador, além de mobilizar a população e equipe técnica.

Entre as vacinas disponíveis no veículo estão as contra hepatite A e hepatite B, poliomielite, rotavírus humano, febre amarela, tríplice viral DTP, HPV, meningocócica, tríplice bacteriana, dT (dupla tipo adulto), influenza, pneumococo e contra Covid-19, como a bivalente.

Imuniza Mais MT

O Governo do Estado investe R$ 65 milhões no programa Imuniza Mais MT. O valor é dividido entre premiações destinadas aos municípios com boa atuação na imunização, reforma e construção da Rede Frio da SES, aquisição de veículos refrigeradores, câmara fria, ar-condicionado, equipamentos de refrigeração, insumos, serviços, capacitações e comunicação.

Em novembro de 2021, na primeira etapa do programa, 15 municípios com melhor cobertura vacinal contra Influenza e Covid-19 receberam um total de R$ 1,8 milhão. Em março de 2022, a SES premiou, na segunda etapa, 13 municípios que alcançaram entre 90% a 100% de cobertura vacinal de 18 imunizantes com o total de R$ 1,9 milhão. Em outubro deste ano, na terceira etapa do programa, foram premiados 23 municípios com melhor cobertura vacinal e receberam um total de R$ 3,2 milhões.

Além disso, a SES também realizou a ampliação da estrutura da Central de Imunobiológicos, conhecida como unidade central da Rede de Frio. No local, reinaugurado em outubro de 2021, o Estado investiu cerca de R$ 5 milhões em reforma e modernização.