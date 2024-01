10 Dicas de filmes para refletir sobre o transtorno de personalidade borderline

Um dos transtornos de personalidade mais conhecidos é o Borderline. Ansiedade, muita instabilidade no humor, comportamento impulsivo, ataques de fúria, são alguns dos sintomas das pessoas diagnosticadas com esse transtorno. No mundo do cinema, alguns filmes tem personagens que ganham uma análise ampla dentro desse cenário. Abaixo, uma lista com alguns desses trabalhos:

Geração Prozac

Lançado 23 anos atrás e protagonizado pela ótima atriz Christina Ricci, Geração Prozac nos mostra a história de uma jovem aceita em uma das principais faculdades do mundo que precisa lidar com obstáculos ligados às suas emoções e a depressão. O elenco é fabuloso, tem nomes como: Jessica Lange, Michelle Williams, Jason Biggs, Anne Heche, Jonathan Rhys Meyers.

Eu Sinto Muito

Dirigido por Cristiano Vieira, o longa-metragem brasileiro Eu Sinto Muito conta a história de um documentarista chamado Julio (Rocco Pitanga) que está no seu presente dedicado ao seu novo projeto que gira em torno de entrevistas com pessoas diagnosticadas com Transtorno de Personalidade Borderline. Assim, vamos conhecendo recortes da vida de algumas dessas pessoas.

Garota, Interrompida

Filme que rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Angelina Jolie conta a história de uma jovem diagnosticada com borderline e para o tratamento é enviada para um hospital psiquiátrico. Baseado no livro homônimo de Susanna Kaysen.

Na trama, conhecemos o casal Claire (Annabella Sciorra) e Michael (Matt McCoy), ela uma dona de casa, ele um engenheiro genético. A dupla percorre seus dias felizes e com a recente chegada do novo filho resolvem ir procurar uma babá para ajudá-los, assim encontram Peyton (Rebecca De Mornay). Só que a nova babá não é quem diz ser e aos poucos emplaca um plano de vingança. O título do filme veio inspirado em uma frase escrita pelo poeta William Ross Wallace que relaciona a maternidade com as mudanças no mundo.

As Horas

Lançado em 2022 e logo se tornando um sucesso trazendo para a tela três interpretações memoráveis (Julianne Moore, Nicole Kidman e Meryl Streep), As Horas nos conta um dia na história de três mulheres em linhas temporais diferentes que de alguma forma possuem um elo através da obra Mrs. Dalloway, da escritora britânica Virginia Woolf.

Welcome to Me

Na trama, conhecemos a peculiar Alice Klieg (Kristen Wiig), uma mulher de meia idade com um transtorno de personalidade evidente, que por acaso acaba ganhando na loteria norte-americana e decide apostar todas suas fichas investindo em um programa de televisão que fala sobre sua vida, suas memórias e situações que já vivenciou. A partir dessa opção, acaba se tornando obsessiva em ser famosa e acaba se distanciando ainda mais de todos os que a cercavam.

Sete Dias com Marilyn

A história gira em torno de Colin Clark (interpretado por Eddie Redmayne) e somos guiados pela narrativa dele. Simpático personagem, aspirante à diretor, que vem de uma família de pessoas bem sucedidas em outras áreas. Após lutar para entrar na indústria cinematográfica, consegue sua grande chance na carreira ao participar da produção do novo filme de Lawrence Oliver que tem, nada mais nada menos, Marilyn Monroe (a grande musa da época) como protagonista. Com o passar dos dias, nas gravações, se aproxima da atriz e começa a desenvolver uma paixão gigante pela loira dos olhos azuis, que aos 30 anos passa por uma fase conturbada em sua vida pessoal.

A Novata

Na trama, conhecemos Alex (Isabelle Fuhrman), uma caloura de uma faculdade que se junta à equipe de remo da instituição. Sem ter muitos amigos e sozinha com o seu pensar em muitos momentos acaba entrando em desequilíbrio quando o exaustivo treinamento domina a vida dela que em busca de uma perfeição nos movimentos se vê em uma estrada em linha reta rumo ao desespero não sobrando espaço para mais nada.

Gia – Fama e Destruição

Protagonizado por Angelina Jolie e lançado no final da década de 90, o drama Gia – Fama e Destruição conta um recorte na vida da modelo norte-americana Gia Carangi, uma jovem que embarca para Nova York, conquista seu lugar no disputado universo da moda e logo enfrenta um enorme declínio na vida profissional e pessoal.

Atração Fatal

Dirigido pelo cineasta britânico Adrian Lyne, em Atração Fatal acompanhamos a história de um advogado casado que acaba traindo sua esposa com uma mulher. Quando resolve terminar de vez esse caso, a mulher não aceita ser rejeitada e passa a infernizar sua vida e a de sua família. O projeto é baseado no curta-metragem Diversion de James Dearden.