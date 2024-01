Senador e vereador discutem projetos para melhorias em Rondonópolis

Na manhã de quarta-feira foi realizada uma reunião com o senador da República Wellington Fagundes (PL) e o Vereador Dr. José Felipe (Podemos) onde foram discutidos alguns projetos para melhorias na saúde e educação do município, como a implantação da Escola Ambiental, do Hospital Escola e o Novo Hospital Regional.

Para a construção do novo Hospital Universitário, o vereador Dr. José Felipe já havia articulado, junto ao município a doação da área de aproximadamente 2 mil metros quadrados, próxima ao campus da UFR.

A ideia é que o Hospital Universitário funcione como o novo Hospital Regional, atendendo via Sistema Único de Saúde (SUS) pacientes de Rondonópolis e dos demais 19 municípios que compõem a região Sul de Mato Grosso.

Assim como o atual Hospital Regional, a nova unidade de Saúde busca ser custeada pelos governos federal e estadual, com contrapartida do Município.

O Senador Wellington Fagundes firmou o compromisso de levar a reivindicação adiante. Para se tornar realidade, o Hospital Universitário precisa do aval federal, além do governador Mauro Mendes (UB). Ao vereador, o senador da República afirmou que seguirá a articulação junto ao chefe do Poder Executivo do Estado.