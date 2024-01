Polícia Federal prende foragido da Justiça por roubo qualificado em Rondonópolis

A Polícia Federal realizou hoje (31), após trabalho de inteligência policial, o cumprimento de Mandando de Prisão Preventiva em desfavor de um homem de 26 anos, foragido da Justiça desde 2019, pelo crime de roubo qualificado à residência.

O crime ocorreu em 26/08/2018, quando o indivíduo, juntamente com mais dois comparsas, assaltou com violência e grave ameaça uma residência no Bairro Jardim Marajó, na cidade de Rondonópolis-MT.

As vítimas foram rendidas pelos homens armados quando entravam na residência para estacionar. Os criminosos entraram na casa e renderam outras pessoas, incluindo crianças e uma idosa. Um dos homens ameaçou as vítimas com a arma enquanto os outros dois reviraram os pertences dos moradores.

Mesmo com a fuga dos indivíduos, o trabalho policial identificou a autoria e a materialidade do crime.