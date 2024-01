Academia encara o União em busca da primeira vitória no Mato-grossense

A Academia recebe o União no confronto que reúne os dois representantes de Rondonópolis na elite do Campeonato Mato-grossense. O Capitão América defende um tabu de nunca ter perdido para o rival. O confronto pela segunda rodada do estadual será nesta quarta-feira, às 19h, no estádio Luthero Lopes.

Pelo Mato-grossense de 2022, o primeiro da Academia na elite, conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o União. No ano passado as duas equipes empataram em 1 a 1. Este será o terceiro confronto na história por competições profissionais.

Sem nenhum desfalque, o técnico Fabiano Borba tem todos os atletas à disposição. Com a derrota na estreia por 1 a 0 para o Araguaia, a Academia vai em busca dos primeiros pontos no Mato-grossense.

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente pelo valor único de R$ 15. Nas bilheterias do estádio Luthero Lopes, no dia do jogo, os valores serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Arbitragem

Apita o jogo Leonardo Lorenzatto (Campo Verde). Renan Antônio Angelim (Paranatinga) e Angelo Rodrigo Singh (Campo Verde) serão os assistentes. O quatro árbitro será Danillo Alves de Campos (Cuiabá).