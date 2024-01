Academia recebe o Primavera pela terceira rodada do Mato-grossense

A Academia enfrenta o Primavera neste sábado (27) pela terceira rodada do Campeonato Mato-grossense, no estádio Luthero Lopes, às 16h. O time de Rondonópolis sofreu duas derrotas nos primeiros jogos e busca a reabilitação diante do estreante na elite do estadual.

Apesar de ter feito dos bons jogos contra Araguaia e União, os resultados não vieram. O Capitão América faz esse jogo dentro de casa e depois sai duas vezes para enfrentar Mixto e Dom Bosco, ambos em Cuiabá.

O técnico Fabiano Borba não poderá contar com o zagueiro Erik Cesar, que foi expulso na última partida. Nas demais posições poderá contar com o que tem de melhor para este confronto decisivo, que pode tirar a Academia das últimas posições da tabela.

O árbitro para esta partida será Jean Latorraca. Fábio Rodrigo Rubinho e Thiago Rodrigo Binsfeld serão os assistentes. O quarto árbitro escalado é Pedro Henrique Pio.