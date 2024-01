Acidente entre dois carros deixa condutor de 53 anos ferido na MT-130

Um homem de 53 anos ficou ferido em um acidente entre dois carros na tarde desta sexta-feira (05), no Distrito Industrial da Vila Operária, em Rondonópolis-MT. A colisão entre um Gol e uma EcoSport aconteceu na MT-130.

Segundo informações, o condutor do Gol teria sinalizado que iria para o acostamento, mas acabou entrando na via. O motorista da EcoSport que seguia atrás não teve tempo de frear e acabou colidindo na lateral do Gol.

O homem de 53 anos que dirigia o veículo Gol foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Regional com possível fratura na costela. Os três ocupantes da EcoSport não se feriram.