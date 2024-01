Acidente envolvendo sete veículos deixa um morto na BR-364

Um grave acidente envolvendo sete veículos foi registrado na tarde desta quinta-feira (11), na BR-364, na Serra de São Vicente, em Santo Antônio de Leverger-MT. O tráfego está totalmente interditado no sentido norte (Rondonópolis/Cuiabá). Um ocupante morreu no local.

Segundo informações da concessionária que administra o trecho da rodovia, Nova Rota do Oeste, equipes foram acionadas às 14h21 para o atendimento de uma ocorrência no KM 349 da BR-364.

As equipes de resgate da Nova Rota e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e atenderam onze ocupantes dos veículos, sendo que um morreu no local e três foram encaminhados ao Hospital Municipal de Cuiabá. A vítima em estado mais grave foi transportada pelo helicóptero do Ciopaer.

Estiveram envolvidos no acidente uma carreta Scania 420 vermelha, uma Toyota SW4 branca, uma carreta Volvo FH460 vermelha, uma carreta Volvo FH 440 branca, um Fiat Uno branco, um Volkswagen T-CROSS prata e uma Chevrolet S10 prata.

De acordo com a concessionária, um veículo S10 prata foi atingido no KM 348 da BR-364 e os outros seis veículos colidiram no KM 349. Às 17h25, a perícia chegou ao local para os procedimentos necessários para este tipo de ocorrência.

A vítima que morreu estava na SW4 branca.