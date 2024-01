Acusado de matar sargento da PM com sete tiros na cabeça é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu em Rondonópolis-MT, neste domingo (28), Paulo Ricardo da Silva, apontado como autor do assassinato contra o sargento da Polícia Militar Djalma Aparecido da Silva, 47 anos, na segunda-feira (22).

Paulo Ricardo estava sendo procurado pelas forças de Segurança de todo o estado. Os detalhes da prisão devem ser repassados em coletiva.

O CRIME

O policial militar foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, enquanto caminhava na calçada do centro de eventos da cidade, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito no local. O policial militar prestava serviço nas cidades de Alto Garças e Alto Taquari, mas residia com sua família em Pedra Preta.

As investigações apontaram que os autores do disparos estavam em um veículo Renault Sandero, que posteriormente foi localizado parcialmente queimado no bairro Monte Orebe. Dentro do veículo, foram encontrados alguns documentos que levaram a identificação do suspeito de participação no crime.

Com base na informação, foram realizadas outras diligências que confirmaram o envolvimento do suspeito no crime, tendo a Polícia Civil representado pelo mandado de prisão temporária, que foi deferido pela Justiça. Policiais realizaram diligências em uma residência em Rondonópolis, onde o procurado estaria escondido, porém ele já havia fugido do local.