Adiado para dia 29 o início do ano letivo na rede municipal de educação

A rede municipal de educação adiou em uma semana o início do ano letivo. A programação era para as aulas começarem na próxima segunda-feira (22), agora o primeiro dia de aula será 29. O adiamento foi feito em decorrência da lotação dos professores que estão sendo convocados para assumirem as vagas do concurso da Secretaria Municipal de Educação. A estimativa é que a rede atenda 31 mil alunos neste ano.

A secretária municipal de Educação, Mara Gleibe, destacou que o adiamento do início das aulas ocorreu para que os convocados tivessem mais tempo para fazerem os exames e apresentarem os documentos para tomarem posse no concurso como professores.

O concurso da Secretaria Municipal de Educação convocou 598 professores no início de janeiro para suprir a demanda das vagas livres nas escolas. Esses profissionais têm 30 dias para apresentarem todos os documentos e exames e passarem na perícia médica para fazerem a lotação nas vagas livres das escolas de educação infantil e de ensino básico.

Para atender os concursados que estão se apresentando, foram montadas equipes da Secretaria de Gestão de Pessoas e do DESOPEM (Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica) no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed).