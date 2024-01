Adolescentes confessam ter matado motorista de aplicativo durante interrogatório da Polícia Civil

Um casal de adolescentes, de 16 e 17 anos, foi apreendido pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) na tarde desta quarta-feira (10). Eles são apontados como os autores do assassinato do motorista de aplicativo, José Messias Santos Correia, 48 anos, ocorrido hoje, no bairro Verde Teto, em Rondonópolis-MT.

Após o crime, os policiais colheram alguns materiais usados e chegaram até o menor de 17 anos, que estava na oficina junto com o pai. Quando os policiais chegaram, o menor ficou muito nervoso e contou que havia matado o motorista junto com a namorada. As roupas usadas no crime estavam lavadas e escondidas no fundo da casa ainda com manchas de sangue.

A menor de 16 anos também foi localizada e confessou que participou e que depois jogou fora o celular da vítima.

Segundo o delegado titular da DHPP, João Paulo, a menor alega que no sábado (06) teve que pegar uma corrida sozinha com o motorista e foi aliciada. Ela contou ao namorado e eles resolveram pegar uma nova corrida ontem e matar José Messias.

Ela pediu uma corrida sozinha, inicialmente, e no caminho o namorado entrou no carro. Eles deram marteladas e depois facadas na vítima.

O delegado afirmou que a jovem passará por exames de corpo delito e que será pedida a internação provisória dos menores já agora.