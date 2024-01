Agendamento para a segunda etapa do Programa Habitacional Ipê Florido começa hoje em Primavera do Leste

A Secretaria de Assistência Social de Primavera do Leste, por meio da Coordenadoria de Habitação anunciou que do dia 8 ao dia 19 de janeiro estará aberto o agendamento da segunda etapa do programa habitacional Ipê Florido. As inscrições para quem agendar neste período será entre os dias 4 de março e 5 de abril.

Para se inscrever, basta acessar o site da prefeitura municipal, no endereço eletrônico, www.primaveradoleste.mt.gov.br e clicar no banner habitação, preencher todo o formulário, e após concluir, terá o agendamento realizado com data e horário, e com a lista de documentos que será necessário apresentar na coordenaria de habitação.

O agendamento é somente para as pessoas que não conseguiram realizar no ano de 2023. Quem agendou em 2023 e perdeu o prazo poderá comparecer na coordenadoria de habitação até o dia 29 de fevereiro para realizar a inscrição.

“Essa é uma chance para pessoas que ainda não conseguirem realizar o agendamento. É importante ressaltar que todas as pessoas que estão agendadas para este mês de janeiro e fevereiro, poderão comparecer normalmente a coordenadoria de habitação, pois o agendamento da segunda etapa, não altera no andamento dos agendamentos e inscrições já realizadas. E caso, alguém que tenha agendado em 2023 e perdeu o prazo, existe a oportunidade de realizar a inscrição, mas é preciso ir até a coordenadoria de habitação até o dia 29 de fevereiro”, reforça a Secretária de Assistência Social, Leninha Riva.

O Vice-Prefeito, Ademir Goes, explica que todo o processo é realizado pelo site da prefeitura. “Neste primeiro momento, as pessoas poderão realizar o agendamento da segunda etapa pelo site, e só depois irá até a coordenadoria de habitação. Nossa cidade cresce em um ritmo acelerado, e a habitação é uma preocupação da gestão, em dar condições das famílias primaverenses conseguirem a casa própria. O programa habitacional conta com a parceria do Governo do Estado por meio do MT Par e da Caixa Econômica Federal, e assim o financiamento ficará mais acessível”.

O Prefeito, Leonardo Bortolin, explica que todas as famílias com renda mensal de R$2 mil a R$8 mil, podem participar do agendamento. “Serão 53 prédios com 32 apartamentos cada, totalizando 1.696 apartamentos, com toda a infraestrutura necessária, quiosques, guarita, pista de caminhada e playground. Os apartamentos serão construídos no bairro Santa Felicidade”.