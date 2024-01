Agentes de endemias intensificam ações de combate ao Aedes aegypti em Rondonópolis

Com o período de chuvas, os Agentes de Combate à Endemias estão intensificando suas ações de combate ao Aedes aegypti em Rondonópolis. Nessa sexta-feira (12), cerca de 100 profissionais percorreram as ruas e avenidas do bairro Vila Operária, visitando casas, estabelecimentos comerciais e terrenos. O objetivo da ação é identificar e eliminar possíveis focos do mosquito transmissor, além de alertar os cidadãos sobre os cuidados necessários para evitar a Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya.

Todos os agentes estão uniformizados com camisetas da Secretaria de Saúde e utilizam crachá de identificação. Eles sempre solicitam aos moradores que acompanhem a vistoria dentro de suas residências e, em caso de dúvidas, podem solicitar a apresentação do crachá.

A gerente de Vigilância Epidemiológica do Município, Noeny Pereira, ressaltou a importância dessas ações, especialmente, durante o período chuvoso, quando os casos de dengue tendem a aumentar. Ela enfatizou a necessidade de cuidar dos quintais, caixas d’água abertas, piscinas sem tratamento e acúmulo de lixo, pois esses são locais propícios para a proliferação do mosquito.

Noeny também pede que os moradores recebam os agentes em suas residências, pois eles estão em busca de combater o mosquito e fornecer orientações sobre como evitar sua proliferação.

Cronograma

Os mutirões continuarão todas as sextas-feiras, com a próxima ação ocorrendo na região do Parque Universitário no dia 19. Nas semanas seguintes, os agentes estarão nas regiões do Jardim Adriana, Cidade Alta, Jardim Atlântico e Jardim Sumaré, nos dias 26, 02, 09 e 16, respectivamente.