Após batida traseira, carros capotam no Anel Viário; duas crianças foram socorridas

Dois carros capotaram e foram parar às margens do Anel Viário, em Rondonópolis-MT, na manhã deste domingo (07) após uma batida traseira. Em um dos carros havia duas crianças, uma de 7 e outra de 8 anos.

Segundo informações repassadas pela condutora do veículo HB20, ela seguia no sentido Vila Mineira ao Jardim das Flores quando sentiu a batida traseira. Ela chegou a capotar o veículo na pista e foi parar no matagal.

Três mulheres e duas crianças estavam no carro. As crianças não aparentavam ferimentos graves, mas foram levadas até a UPA para exames mais detalhados.

O veículo Gol também capotou e parou no mato. O motorista teve um ferimento no rosto, mas recusou atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local e acionou a Polícia Civil para registro do Boletim de Ocorrência.