A Academia Futebol Clube, após sofrer três derrotas no Campeonato Mato-grossense, trocou o líder do time. Desde segunda-feira (29), Odil Soares (ex-União) é o novo técnico do Capitão América, que enfrenta o Mixto amanhã (31) no Estádio ‘Dutrinha’, em Cuiabá-MT.