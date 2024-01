Arena Pantanal recebe partida entre Cuiabá e Dom Bosco neste sábado (27)

A Arena Pantanal será palco da partida entre Cuiabá e Dom Bosco, pela terceira rodada do Campeonato Mato-grossense 2024, neste sábado (27), às 15h30. Desde a abertura da competição estadual, no último sábado (20), o estádio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Sece-MT) já recebeu outras três partidas da atual temporada.

Para o jogo do fim de semana, os ingressos custam a partir de R$10 e estão sendo vendidos exclusivamente pela internet. Será disponibilizado o setor oeste para as duas torcidas.

A abertura dos portões ocorre duas horas antes do jogo e o acesso será realizado pelo portão A no setor Oeste do estádio. Cabe lembrar que o acesso à Arena Pantanal é feito somente com reconhecimento facial.

Realizado pela Federação Mato-grossense de Futebol, o campeonato estadual irá premiar o clube com maior média de público. Terá direito ao valor de R$100 mil o clube mandante que obtiver, durante o estadual, a maior média de público pagante.

Na Arena Pantanal, o mando de campo pode ser do Cuiabá, do Operário ou do Mixto. Nessa quinta-feira (25.01), o estádio recebeu o duelo entre Mixto e Luverdense, que terminou com empate de 1 a 1.

Para manter a grandiosa estrutura da Arena Pantanal, os investimentos do Governo de Mato Grosso incluem diversas melhorias, como reformas nos vestiários, benfeitorias no subsolo, jardinagem, reparos no gramado, e nas redes elétrica e hidráulica. Além disso, o estádio recebe limpeza contínua, especialmente nas arquibancadas, e manutenções periódicas de numerosos itens e ambientes.