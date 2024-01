Atleta mato-grossense vai representar o Brasil em evento sul-americano de atletismo

Mato Grosso terá uma representante no Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo. A atleta Lissandra Maysa Campos, beneficiada pelo projeto Olimpus MT, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), foi um dos 43 nomes convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para representar o Brasil na terceira edição do evento sul-americano.

A competição será realizada na cidade de Cochabamba, na Bolívia, nos dias 27 e 28 de janeiro. O Brasil, que foi campeão em 2020 e 2022, briga pelo seu tricampeonato.

“Estou feliz com a convocação, porque mais uma vez tenho a oportunidade de representar o meu Estado e meu país em uma competição que reúne os melhores atletas sul-americanos do mundo. Eu sei que tenho a capacidade de chegar lá e obter um bom resultado, trazendo mais uma medalha para Mato Grosso”, afirma a atleta de 21 anos, natural de Nossa Senhora do Livramento.

A convocação para a equipe brasileira seguiu critério discutido pelo Conselho Técnico e de Administração da CBAt, de chamar dois atletas por prova entre os seis primeiros colocados do ranking sul-americano combinado (indoor e outdoor).

O secretário adjunto de Esporte da Secel, David Moura, reforça que a convocação de Lissandra reflete as políticas de fomento das práticas esportivas em Mato Grosso.

“Estamos muito felizes com a convocação da Lissandra neste evento que é um marco para o calendário esportivo. Esse é mais um exemplo dos investimentos que a nossa gestão faz no esporte, a qual acredita firmemente no intuito do Projeto Olimpus, que é oferecer condições para que os nossos atletas e técnicos se dediquem aos treinamentos e alcancem o alto nível”, destaca.

A atleta vai participar, ainda, de uma temporada indoor europeia, que terá início no dia 2 de fevereiro e se estenderá até 4 de março.

“Estarei viajando para treinar na Europa e, se tudo der certo, voltarei de lá com um índice olímpico ou para o mundial indoor. É uma oportunidade incrível, uma experiência que vou levar para o resto da vida”, finaliza Lissandra.

Frutos do Olimpus MT

De Várzea Grande, Natália Vitória Santos é uma das esportistas beneficiárias do bolsa atleta do Projeto Olimpus. Neste mês, ela participa de um camping no Centro Olímpico em São Bernardo (SP), oferecido aos atletas destaques do Brasil.

Com 18 anos, Vitória é tetracampeã estadual na prova do arremesso de peso e lançamento de disco, vice-campeã brasileira escolar e terceira do ranking nacional sub-20.

Técnico de Natália, Gilson Casemiro, contemplado com o bolsa técnico no Projeto Olimpus, também estará em camping durante uma semana, no mesmo local, com treinadores que são referências no país.

“Participar de uma experiência como essa faz com que a gente possa crescer a nível nacional. Essa oportunidade tanto para Natália quanto para mim, é de um enriquecimento gigantesco na parte técnica e pessoal”, afirma.