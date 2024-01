Atriz de ‘Pantera Negra’ é internada com ferimentos graves após acidente

A atriz Carrie Bernans, que atuou nos filmes Pantera Negra e A Cor Púrpura, foi internada com ferimentos graves após sofrer um acidente. Durante uma festa de Ano Novo, artista estava sentada na área externa de um restaurante em Nova York, nos Estados Unidos, quando foi atropelada por um homem que fugia de uma perseguição policial. Bernans sofreu diversas fraturas pelo corpo e, segundo a mãe dela, não consegue andar sem ajuda.

Segundo a revista People, o acidente foi causado por um homem que fugia da polícia após ser denunciado por abuso. Na tentativa de escapar dos policiais, o suspeito invadiu a calçada e atropelou pessoas que estavam sentadas nas mesas da área externa de um restaurante, incluindo a atriz Carrie Bernans.

Após o ocorrido, o homem foi detido pela polícia. Ele está internado e sob custódia dos policiais. Ao todo, nove pessoas ficaram feridas. As vítimas foram levadas ao hospital.

A atriz segue internada e o estado de saúde dela é estável. Patricia Lee, mãe de Carrie, compartilhou imagens da filha no hospital. Nas fotos, a artista aparece com o rosto machucado, ensanguentado e com dentes quebrados.

“Ela tem alguns ossos quebrados, fraturas e dentes lascados, mas, graças a Deus, está viva”, disse ela. Na noite da última terça-feira (2), Patricia deu atualizações sobre o estado de saúde da filha.

“Obrigada por todas as orações e pelo apoio à minha filha. Ela continua sob os cuidados do hospital. Por mais que ela não seja capaz de andar sem ajuda, ela continua com fé e acreditando que Deus a ajudará a passar por isso”, escreveu ela nas redes sociais.