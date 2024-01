Autor de violência doméstica é preso por ameaça e descumprimento de medida protetiva

Um homem suspeito dos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e violência psicológica contra a mulher teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (23), em ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres.

A ação faz parte da Operação Hera (deusa grega protetora das mulheres), que tem como foco o combate aos crimes de violência doméstica e familiar na cidade de Cáceres.

A ordem de prisão contra o suspeito de 30 anos foi decretada pela Justiça após o investigado descumprir as medidas protetivas de urgências expedidas em favor da companheira, de 24 anos.

Após o cumprimento das formalidades legais, a equipe da DEDM encaminhou o investigado à Cadeia Pública da cidade, onde aguardará a designação da Audiência de Custódia.

A delegada titular da DEDM, Paula Gomes Araújo, destacou que as ações da Operação Hera serão constantes com foco em inibir os crimes de violência doméstica e familiar, prendendo os autores, em especial aqueles que descumprirem as medidas impostas pela Justiça.