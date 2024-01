Bancada do MDB reforça união e defende pré-candidatura de Thiago Silva a prefeito

Os três vereadores do MDB de Rondonópolis, Adonias Fernandes, Cláudio da Farmácia e Investigador Gerson, reuniram com o deputado estadual Thiago Silva para reforçar a unidade e confirmar o compromisso em apoiar a pré-candidatura do parlamentar a prefeito de Rondonópolis.

A reunião ocorreu na última semana, no gabinete do deputado, e os vereadores defenderam a candidatura de Thiago ao Palácio da Cidadania por entenderem que o parlamentar está preparado, pois é economista, pós-graduado em Administração Pública e Gerência de Cidades e fará uma gestão moderna, inclusiva, empreendedora e que promova o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade dos serviços públicos.

O Diretório Municipal do partido juntamente com o pré-candidato a prefeito Thiago tem trabalhado para aumentar a representatividade da sigla na Câmara Municipal e pretendem lançar uma chapa ampla, com o objetivo de eleger seis vereadores, em outubro deste ano.

“O nosso objetivo é elaborar um projeto para os próximos 30 anos de Rondonópolis, e para isto precisamos muito da união das instituições, do movimento comunitário, empresários, servidores públicos, igrejas e os nossos vereadores serão fundamentais na construção deste projeto para o futuro da cidade”, comenta Thiago Silva.

Na reunião realizada, os quatro parlamentares alinharam ações e defenderam um Plano de Governo estratégico e participativo para os próximos anos que visa a humanização na saúde pública e investimentos maciços na segurança, educação e mobilidade urbana.

“O MDB possui uma história de serviços prestados por todas as regiões da cidade. Em todas as áreas, sejam na agricultura familiar, na educação, na saúde ou na infraestrutura, o partido tem serviços prestados pela população. Este é o momento de mantermos a unidade e escrevermos juntos um plano de governo participativo, onde o trabalhador e os empresários, e toda a sociedade civil organizada tenha voz e vez na administração pública. Rondonópolis é uma cidade pujante e precisamos garantir a entrega de serviços públicos de qualidade e que, de fato, atendam as expectativas da população”, disse o pré-candidato Thiago Silva.

Os emedebistas trabalham para montar uma grande aliança de partidos, que já demonstram interesse em compor com a sigla nas eleições deste ano. O PRD, criado por meio de fusão dos Patriotas e PTB já declarou apoio a pré-candidatura de Thiago a prefeito. O MDB também está dialogando com outras siglas partidárias que desejam caminhar com o pré candidato do partido nas eleições deste ano.