Barra do Garças decreta situação de emergência para os setores de agricultura e agropecuária

Em virtude da instabilidade no clima, a Prefeitura de Barra do Garças decretou, no dia 11 de janeiro, situação de emergência na cidade para os setores de agricultura e agropecuária. Os trabalhadores da área foram os principais afetados devido ao cenário instável no clima.

O decreto nº 5.365 busca auxiliar os pequenos, médios e grandes produtores rurais na renegociação de dívidas com o banco e na contenção de danos causados pela estiagem e chuvas irregulares desde o último semestre de 2023. “O documento garante uma segurança jurídica para essas eventuais negociações”, enfatizou o prefeito Dr. Adilson.

Nesta sexta-feira (12), o secretário de Desenvolvimento Rural, José Bispo, explicou que foi realizado um levantamento e estudo dos dados juntamente com a Defesa Civil do município. “Concluímos que Barra do Garças passava por um situação crítica que afetava toda a classe produtora”, disse o secretário.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Barra do Garças, Luiz Junior Martins, com o cenário anormal no município, o decreto veio como um importante suporte aos produtores rurais. “Com o decreto em mãos, os produtores podem justificar junto aos bancos que a colheita não foi como esperado, e assim, renegociarem as dívidas de maneira segura”, explica Luiz.

O decreto estará em vigor pelo prazo de 90 (noventa) dias. Para acessar o decreto, CLIQUE AQUI.