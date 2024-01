Bombeiros de MT são enviados a TO para reforçar buscas por criança indígena

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) enviou nesta quarta-feira (24) uma equipe do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso para reforçar as buscas ao menino indígena, de 11 anos, que desapareceu na região da Ilha do Bananal, em Tocantins, no último domingo (21).

A equipe composta por três bombeiros, dois cães farejadores e dois drones é especializada em buscas e resgates e atuam na unidade do Corpo de Bombeiros de Barra do Garças, de onde saíram em uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer).

“Essa é uma questão humanitária, temos uma criança desaparecida em uma área de difícil acesso e ela precisa ser encontrada urgentemente. Por orientação do secretário Cesar Roveri, a Adjunta de Integração Operacional está pronta para ampliar esse apoio, se houver necessidade da adoção de outras medidas no reforço às buscas”, afirmou o secretário adjunto de Integração Operacional de Segurança Pública, coronel Cláudio Fernando Carneiro.

A região onde o menino desapareceu fica entre os municípios de Santa Terezinha (MT) e Pium (TO), numa área de divisa entre os dois municípios. A criança mora na Aldeia Macaúba, na Ilha do Bananal.