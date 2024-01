Brasileiro é degolado após discussão por cavalo no Paraguai

Um brasileiro de 54 anos foi morto degolado por um vizinho em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O caso foi registrado no domingo (14).

O vizinho discutiu com o brasileiro por causa de um cavalo que ele havia emprestado à vítima. O proprietário do cavalo emprestou o animal para Vanilton Benites do Amaral e no momento em que foi buscá-lo, o brasileiro disse que o animal havia sumido.

Os dois brigaram e Vanilton foi atingindo com um golpe de faca no pescoço, na cabeça e morreu no local. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.