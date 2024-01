Buscas por foragido da Justiça continuam em Rondonópolis; BOPE está na cidade

Equipes das forças de segurança seguem a procura do foragido da Penitenciária Central do Estado (PCE), Nedenir de Sousa Gama, 40 anos, nesta sexta-feira (5), em Rondonópolis-MT.

Desde ontem (4), uma força tarefa foi montada pela Polícia Militar (PM) para a captura do criminoso. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) de Cuiabá chegaram na cidade e também estão atrás do criminoso.

ENTENDA O CASO

O presidiário Nedenir fugiu da Penitenciária Central do Estado (PCE) em outubro de 2023, em Cuiabá-MT.

Nesta quinta-feira (4), ele sequestrou a ex-mulher e o filho dela de 14 anos. O indivíduo fez os dois reféns, em Rondonópolis. O criminoso trocou tiros com a Polícia Militar e, após liberar as vítimas, fugiu pela mata na MT-270, região da Vila Paulista.

O indivíduo possui uma pena de 68 anos para cumprir. Ele responde por associação para tráfico, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, corrupção de menores, roubo, quadrilha, desobediência e fuga.

Equipes do BOPE, Força Tática, Raio, Patrulha Rural e guarnições PM de serviço estão empenhadas em localizar o foragido.

LEIA MAIS

Vídeo mostra momento em que mulher e jovem são liberados e suspeito entra em mata

Foragido da Justiça não aceitava fim de relacionamento e sequestrou ex-esposa grávida de sete meses

Polícia continua em busca de foragido da PCE que entrou em mata após sequestro; condenado tem 68 anos de pena a cumprir