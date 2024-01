Cabeça decepada é encontrada na rodovia e dois corpos carbonizados dentro de veículo

Um crime brutal com duas pessoas mortas foi registrado na madrugada deste domingo (28) no município de Alto Taquari-MT. A cabeça de uma das vítimas foi encontrada no canteiro central da MT-100, entrada do município, por trabalhadores da concessionária que administra o trecho.

Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada por conta da cabeça encontrada no local, logo depois, os policiais chegaram até um carro carbonizado que estava com dois corpos dentro próximo a uma usina que fica a 10km da cidade. Uma perícia está sendo feita para confirmar se o corpo e a cabeça são da mesma pessoa.

A Polícia Civil está investigando o caso. As vítimas foram identificadas inicialmente como moradoras da cidade. O homem é proprietário de uma tabacaria, porém, a confirmação oficial só acontecerá após exames periciais.