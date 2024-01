Câmara Municipal de Rondonópolis aprova nova chamada de concursados da Prefeitura

A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou nesta segunda-feira (29), em primeira e segunda votação, o Projeto de Lei Complementar 012/2024, de autoria do Poder Executivo, que aumenta o número de docentes do Ensino Fundamental (Licenciatura Plena em Pedagogia) e cria 69 novos cargos dentro da estrutura da Prefeitura Municipal. Com a aprovação, o quantitativo de docentes passa de 539 para 608.

As duas sessões extraordinárias foram realizadas após solicitação do Prefeito José Carlos do Pátio. Ainda em 2023, após o Concurso Público feito pela Prefeitura de Rondonópolis, duas convocações foram feitas e 211 profissionais foram aprovados para o corpo docente do Ensino Infantil e 387 para preenchimento de vagas do Ensino Fundamental.

Segundo informações da Prefeitura, 19 candidatos foram considerados inaptos diante da perícia médica, 44 aprovados apresentaram requerimento solicitando prorrogação para apresentação de documentação e não o fizeram e outros 75 não se apresentaram diante da chamada.

Com autorização da Câmara de Vereadores, a Prefeitura fará a chamada de mais 69 aprovados para preencherem vagas junto ao Ensino Fundamental.

“Fizemos nossa parte, cumprimos com o papel do legislador e estaremos sempre do lado do trabalhador, do concursado e do servidor público. Esperamos que agora a prefeitura faça parte dela”, disse o presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, vereador Júnior Mendonça, ao encerrar a Sessão.

O projeto recebeu 15 votos favoráveis nas duas votações, que era o número de vereadores presentes nas sessões.

O ano letivo de 2024 terá início em Rondonópolis na próxima segunda-feira, 5 de fevereiro, acompanhando o calendário do Estado de Mato Grosso.