Carreta tomba na BR-364, motorista fica ferido e sai pelo para-brisa

Um motorista ficou ferido neste sábado (16) após se envolver em um acidente no km 140 da BR-364, na Serra da Petrovina, cerca de 65km de Rondonópolis-MT. Ele foi socorrido com uma suspeita de fratura na clavícula.

Segundo informações, a vítima seguia pela rodovia quando provavelmente tenha estourado o pneu e ele acabou tombando o veículo em uma curva. Com o tombamento e ferido, ele saiu pelo para-brisa com ajuda de populares que passavam. Os Bombeiros foram acionados e começaram a ajudar no trânsito inicialmente.

Ele foi encaminhado a unidade hospitalar em Rondonópolis por uma equipe do Samu. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para ajudar no trânsito.