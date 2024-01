Carro capota após ser atingido por caminhão em cruzamento

Um carro Uno capotou após um acidente no cruzamento da avenida Marechal Dutra com a rua José Barriga, na manhã desta quarta-feira (3), na Vila Santo Antônio, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações, um idoso de 72 anos seguia no Uno pela avenida quando foi surpreendido pelo motorista de um caminhão Mercedes que entrou na via e bateu no carro.

Com a força do impacto o Uno capotou. A equipe do SAMU foi acionada, mas o idoso recusou atendimento médico.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil também compareceram na ocorrência.