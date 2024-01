Carros batem de frente e duas pessoas ficam feridas em acidente na MT-270

Um acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira (02), na MT-270, em Rondonópolis-MT. Segundo informações, o condutor do Gol seguia de Rondonópolis para Guiratinga quando perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e atingiu a Hilux que também seguia pela rodovia.

Um dos veículos chegou a capotar e o outro foi lançado ao acostamento da rodovia.

Com o impacto, os condutores de 25 e 74 anos sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Regional. Um deles teve corte na cabeça e a suspeita de fratura de clavícula. O outro perdeu um dente.