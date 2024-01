Casal em moto fica ferido após motorista invadir pista preferencial

Um casal ficou ferido após a motorista de um carro invadir a pista preferencial e provocar um acidente. A colisão aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (3) entre a avenida Cuiabá e a rua José Barriga, na região central de Rondonópolis-MT. As vítimas estavam em uma motocicleta.

Conforme informações apuradas no local do acidente, o casal estava na avenida Cuiabá, sentindo bairro-centro, quando a motorista de um carro cruzou pela rua José Barriga, atingindo a moto e os ocupantes.

Com o impacto da batida, a passageira da motocicleta, de 52 anos, teve várias escoriações pelo corpo, com cortes pelos braços e pé esquerdo. Ela foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O condutor da moto também se feriu, mas recusou socorro do Samu.

A motorista do carro envolvido no acidente permaneceu no local até a chegada da equipe de resgate. Ela não se machucou.