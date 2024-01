Celebração religiosa homenageia Terezinha; homicídio completa três anos de mistério

O assassinato da ex-diretora do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Terezinha Souza Silva, 53 anos, completa três anos nesta segunda-feira (15) e ainda segue sem respostas. Para pedir justiça e em homenagem a Terezinha, servidores do Sanear, amigos e familiares estiveram mais uma vez reunidos em uma celebração religiosa que contou também com a presença de autoridades como o prefeito José Carlos do Pátio.

“Uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu devo esses dez mandatos a ela, ao Celso e ao vereador Juary. Pessoas que Deus levou em 15 dias os três, eu fiquei órfão,

ela tem uma marca, é a marca do Sanear. Ela que garantiu essa empresa pública municipal e de qualidade para o povo e eu tenho essa gratidão muito grande que o companheiro Paulo José está dando continuidade” desabafa o Prefeito José Carlos do Pátio.

Ainda durante o evento o Prefeito pede justiça e respostas pela morte de Terezinha.

“Eu quero justiça, eu quero que desvende o fato, não é possível será que nós não vamos chegar na verdade desse fato. Eu quero aqui pedir para as autoridades nos ajudar, as autoridades que são responsáveis por isso, para desvendar isso aí. Sinto uma falta muito grande dela” pontua o Prefeito.

Ainda durante o evento, o presidente atual do Sanear, Paulo José Correia, ressaltou que era muito amigo de Terezinha e que está hoje dando sequência ao trabalho desenvolvido por ela.

“A gente deve muito aos que nos antecederam em especial a Terezinha. Ela entrou no Sanear em 2009 e junto com o prefeito José Carlos do Pátio desenvolveu toda a cidade de Rondonópolis. Para Rondonópolis ela representou um marco. Se você olhar o saneamento antes de 2009, nós tínhamos menos de 20% de saneamento na cidade de Rondonópolis e quando ela nos deixou dia 15 de janeiro de 2021 ela já deixou um saneamento com 100% de atendimento de água, esgoto, todos esses serviços. Então hoje nós estamos aqui nessa celebração religiosa relembrando a nossa companheira Terezinha, minha amiga particular” ressalta Paulo José.

Familiares de Terezinha participaram da homenagem e também pediram respostas.

“Uma dor pela falta imensa, mas hoje após três anos de um fato trágico sem explicações a gente busca justiça. Acho que tem muita coisa ainda que falta da parte da justiça estar desvendando, esclarecendo os fatos. Nossa família ainda não teve um momento de fato luto porque vive revivendo esse dia ainda. Então nossa família hoje em dia só pensa nisso justiça mesmo” desabafou a sobrinha Camila Souza Soares.