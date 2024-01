Celular sugado de avião da Alaska Airlines e que caiu 5 mil metros é encontrado funcionando

Quando um plugue de porta de um avião da Alaska Airlines foi repentinamente arrancado minutos após o início do voo na noite de sexta-feira, por conta de uma despressurização, todos a bordo permaneceram seguros, mas vários objetos foram sugados para fora da aeronave e caíram a cerca de 16.000 pés – incluindo um celular de uma das pessoas que estavam a bordo.

Um morador de Washington, Sean Bates, tuitou no domingo que encontrou um modelo iPhone na beira da estrada que “ainda estava em modo avião com meia bateria e aberto para retirada de bagagem” para o avião envolvido no incidente de sexta-feira, Alaska Airlines ASA1282. O telefone também tem um pedaço de carregador ainda plugado no celular, segundo reportagem da CBS News.

“A coisa foi *arrancada* porta afora”, tuitou Bates, “…sobreviveu a uma queda de 16.000 pés (cerca de 4800 metros) perfeitamente intacta!”

Bates disse que ligou para o National Transportation Safety Board (NTSB), a agência federal que investiga o incidente, e um agente disse que aquele era o segundo telefone encontrado no avião.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact! When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd — Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024

Em uma rede social, Bates disse que estava passeando quando tropeçou no iPhone. Ele disse que ficou “um pouco cético no início” depois de se deparar com o aparelho, inicialmente pensando que alguém havia jogado o dispositivo para fora do carro.

“Ainda estava bem limpo, sem arranhões, debaixo de um arbusto”, disse ele. “E não tinha bloqueio de tela, então abri e estava no modo avião com confirmação de viagem e retirada de bagagem para o Alasca 1282.”

Junto com o tampão da porta , vários componentes do avião foram sugados durante o incidente da noite de sexta-feira, incluindo encostos de cabeça, encosto do assento e uma bandeja. O NTSB confirmou durante coletiva de imprensa no domingo que dois celulares pertencentes a pessoas no avião foram localizados, incluindo um encontrado na beira da estrada e outro encontrado em um pátio. A tampa que cobria a porta de saída foi encontrada no quintal de uma professora perto de Portland, Oregon, cidade de onde o avião partiu e precisou fazer um pouso de emergência.

Os Boeing 737 Max 9 – o tipo de avião no incidente – foram suspensos pela FAA até que a agência esteja “satisfeita de que eles estão seguros”, disse um porta-voz. Na manhã de segunda-feira, mais de 300 voos da Alaska Airlines e da United Airlines foram cancelados , já que as duas empresas são as únicas companhias aéreas de passageiros dos EUA que utilizam o tipo de aeronave envolvida.

O Boeing 737-9 MAX da Alaska Airlines enfrentou uma emergência aérea em 6 de janeiro, minutos após a decolagem do Aeroporto Internacional de Portland. O incidente levou a um pouso de emergência em Oregon, levantando preocupações sobre a segurança da aeronave.

As autoridades de aviação dos EUA que investigavam a emergência descobriram que uma das portas do avião se abriu no ar. A investigação está agora focada no tampão da porta de um painel de avião que pode fornecer informações cruciais sobre a causa do incidente.

Embora o modelo do iPhone permaneça oficialmente não confirmado, especulações sugerem que pode ser um iPhone 14 Pro ou um iPhone 15 Pro. Os usuários ficaram maravilhados com a resiliência do dispositivo, sobrevivendo ilesos a uma queda significativa.