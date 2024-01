Ciclista fica em estado grave após ser atropelado por moto no Anel Viário

Um ciclista ficou em estado grave após ser atropelado por um motociclista, na manhã desta segunda-feira (29), no Anel Viário, em Tangará da Serra-MT. O condutor da moto também ficou ferido.

Conforme informações apuradas pela equipe da TV Vale, o motociclista seguia com outro homem na garupa para o trabalho quando foram surpreendidos pelo ciclista que entrou na rodovia.

A moto acabou batendo no ciclista. Com a força do impacto o condutor da moto e o ciclista ficaram feridos.

Eles foram socorridos pela equipe do SAMU e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda conforme informações, o motociclista não teve ferimentos graves. Já o ciclista estava em estado grave.

O homem que estava na garupa não teve ferimentos.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Politec compareceram na ocorrência.