Cinco pessoas se envolvem em acidente após carro capotar na BR-364

Cinco pessoas foram vítimas de um acidente após um carro capotar na BR-364, saída de Rondonópolis para a cidade de Pedra Preta-MT, na noite desta terça-feira (2).

O condutor do carro disse que eles seguiam para a cidade de Torixoréu-MT quando por conta da pouca luminosidade acabou perdendo o controle da direção e capotando o veículo.

Todos os cinco ocupantes do carro conseguiram sair do veículo.

A equipe do SAMU foi acionada e duas das vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com escoriações pelo corpo. As outras 3 vítimas recusaram atendimento médico.