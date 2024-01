Cláudio Ferreira comemora lei que aumenta escolas cívico-militares em MT

O deputado estadual Cláudio Ferreira (PL), o Paisagista, comemorou nesta terça-feira (09) a sanção da lei nº 12.388/2024 que cria um programa de escolas cívico-militares e amplia o número de unidades no Estado de Mato Grosso.

“É um avanço para educação do nosso estado. O modelo cívico-militar é bem sucedido e possibilita a inclusão da disciplina, seriedade e hierarquia na rotina de estudo dos alunos, gerando resultados positivos conhecidos pela população”, disse o deputado ao lembrar que escolas que aderem a medida costumam ser as mais procuradas para matrículas.

O programa que visa converter escolas civis em escolas cívico-militares, tem como objetivo dar continuidade na política criada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi encerrada pelo atual presidente Lula. Em Mato Grosso o governador Mauro Mendes (União Brasil) decidiu dar continuidade ao projeto, levando o modelo para cidades do interior.

De acordo com o texto, a mudança no regime das unidades só será possível após aprovação dos pais e alunos matriculados nas escolas.

Para o deputado Cláudio Paisagista, a decisão do governador Mauro Mendes de manter a política de ampliação do modelo no estado foi acertada. “Nosso estado é conhecido por manter o desenvolvimento econômico, indo muitas vezes na contramão do Brasil e com essa medida, damos mais um excelente passo para também possibilitar o avanço e desenvolvimento da educação”.