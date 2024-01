Cláudio Ferreira destaca importância de “Fila Zero” para cirurgias em Rondonópolis

O deputado estadual Cláudio Ferreira (PL), o paisagista, participou no sábado (13) da cerimônia de início do “Fila Zero na Cirurgia” em Rondonópolis. O evento aconteceu na Santa Casa de Misericórdia do Município e marcou o início do programa na cidade.

Iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), o programa Fila Zero na Cirurgia tem como objetivo reduzir a espera por procedimentos eletivos em Mato Grosso por meio de parcerias com unidades públicas de saúde, unidades privadas e filantrópicas, associações como consórcios regionais, acelerando o atendimento hospitalar e ambulatorial dos pacientes que aguardam agendamento.

“É uma alegria ver a saúde de Rondonópolis aderindo a essa parceria com o Governo do Estado. As pessoas que não têm condições de pagar precisam e merecem ter atenção, o programa Fila Zero vem para beneficiar a população e gerar os resultados positivos que nós tanto trabalhamos para alcançar”, comemorou Cláudio Paisagista, que também é pré-candidato à Prefeitura Municipal.

O deputado estadual lembrou que pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade muitas vezes aguardam anos por um procedimento cirúrgico, que poderia ser realizado com rapidez, e reforçou os benefícios que o Programa pode trazer à cidade. “Zerando as filas nós garantimos o acesso a um direito básico que é a saúde aos cidadãos e colaboramos também com o desenvolvimento da nossa região”.

Com a abertura do programa Fila Zero o Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso (Coress/MT) afirma que cerca de 27 mil atendimentos cirúrgicos podem ser realizados em Rondonópolis.

Em dezembro, a Santa Casa de Misericórdia anunciou a viabilização de R$5 milhões feita pelo deputado Cláudio Ferreira à unidade. Mesmo sem emendas, o parlamentar conseguiu junto ao governador Mauro Mendes o crédito que possibilitará a aquisição da primeira ressonância magnética da saúde pública do município.

Durante o evento deste sábado, Cláudio Paisagista aproveitou para destacar o importante papel que a unidade vem desenvolvendo para a saúde do estado, trazendo resultados positivos para Rondonópolis e toda região sul, atendendo a cerca de 19 municípios. “A Santa Casa tem sido uma instituição essencial para consolidação do atendimento à saúde aqui da região sul. Muito municípios do entorno apresentam dificuldades de atender a população mais humilde, especialmente na média e alta complexidade, e embora Rondonópolis seja uma cidade maior também não consegue realizar esses atendimentos na saúde municipal como poderia, e a Santa Casa vem ocupando esse espaço, oferecendo esse atendimento tão importante para as pessoas que mais precisam”.