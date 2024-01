Colheita da soja está em 9% da área no Brasil; em MT os trabalhos chegaram a 22%

A colheita da safra de soja 2023/24 do Brasil está em 9% da área total esperada. A estimativa parte de levantamento de Safras & Mercado divulgado na sexta-feira (26).

Na semana passada, o índice era de 5,1%.

Os trabalhos estão mais adiantados se comparados com o mesmo período do ano passado – 4,4% – e também superam a média dos últimos cinco anos, de 6,4%.

Estados que já colhem a soja

Paraná: 15%, comparada com a média de 7,3%

Mato Grosso: os trabalhos chegaram a 22%, superando a média de 17,6% para o período

Goiás: a colheita da soja chegou a 7%, contra 2,1% da média

Mato Grosso do Sul: envolve 5% do esperado, acima da média de 3,2%

São Paulo e Minas Gerais: o índice é de 1%.