Com estoque em alerta, MT Hemocentro realiza coleta de sangue neste sábado (27)

O MT Hemocentro, o banco de sangue público de Mato Grosso, realizará coletas de sangue neste sábado (27.01), das 7h30 às 12h, para aumentar o estoque de sangue e dar oportunidade a quem não consegue doar durante os dias de semana.

O agendamento para a doação deve ser feito por AQUI. Embora haja necessidade de todos os tipos sanguíneos, no momento, a maior carência é pelos tipos O-, B-, A- , além dos tipos positivos O+ e A+.

Para a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela, é importante que o estoque de sangue esteja sempre regular na unidade para atender às necessidades dos hospitais públicos do Estado. “Com a manutenção do nosso estoque, conseguimos auxiliar as unidades a salvar muitas vidas”, disse a diretora.

Com objetivo de impulsionar o aumento dos estoques, Gian contou que a equipe está empenhada. “Estamos todos engajados nessa missão e, por isso, neste sábado, abriremos excepcionalmente pela manhã, como forma de contemplar os doadores que não podem vir de segunda a sexta-feira”, acrescentou a gestora.

A doação de sangue no Brasil deve ser voluntária e gratuita. O sangue coletado beneficia pessoas internadas e em tratamento nas unidades e hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Estado.

Quem pode doar?

O Ministério da Saúde recomenda que o doador compareça à unidade portando um documento oficial com foto, tenha mais de 51 quilos, esteja em bom estado de saúde e tenha uma alimentação saudável, nunca indo doar em jejum. Os doadores precisam ter de 16 a 69 anos, 11 meses e 29 dias.

Homens podem fazer até quatro doações anuais, com prazo de dois meses entre cada uma. Já as mulheres podem fazer três doações por ano, com um espaço de quatro meses.

Em cada coleta é retirado um volume aproximado de até 450 ml de sangue. Recomendam-se, nas primeiras horas pós-doação, descanso, evitar atividade física e ingestão de bebida alcoólica.

Serviço

Para ser um doador de sangue, basta procurar a sede do MT Hemocentro, localizada na Rua 13 de junho, n° 1.055, Cuiabá, Centro Sul. O funcionamento da unidade ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h.