Com interdição do Dutrinha, Academia vive apreensão com estreia no estadual

Está marcada na tabela a estreia da Academia no Campeonato Mato-grossense para o estádio Dutrinha, em Cuiabá. Com a interdição do local, anunciada pela Prefeitura de Cuiabá, o time vive uma indefinição sobre onde enfrentará o Araguaia ou se haverá adiamento da partida.

Trabalhando desde dezembro e com o planejamento todo feito para o início da competição no próximo fim de semana, a equipe de Rondonópolis finalizou os amistosos no último fim de semana e trabalha nesses últimos dias como foco total no time de Água Boa.

Faltam quatro dias para a partida, que está agendada para o domingo (21), às 16h, no estádio Dutrinha. A diretoria do time mandante também não se manifestou sobre onde mandaria a partida caso não possa utilizar o estádio municipal.

Interdição do Dutrinha

A Prefeitura de Cuiabá, que administra o estádio Dutrinha, enviou um documento à FMF e clubes nesta terça-feira (17) sobre a interdição do local até o dia 09 de fevereiro para a manutenção do gramado, e limpeza dos drenos e bancos de reservas.