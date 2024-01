Começam hoje as inscrições para o concurso público da Câmara de Rondonópolis

A Câmara Municipal de Rondonópolis inicia hoje (8), as inscrições para o maior concurso público realizado na história do Legislativo de Rondonópolis.

As inscrições seguem até o dia 11 de março e as provas devem acontecer no dia 07/04.

Para a realização do certame foi assinado um contrato com o Instituto de seleções e concursos (Selecon), com sede no Rio de Janeiro (RJ).

A câmara também criou uma comissão, composta por cinco servidores efetivos da casa que está acompanhando e fiscalizando o concurso em todo seu trâmite.

“Este será o maior concurso público da história do legislativo municipal e vai ofertar mais de 60 vagas, sendo mais um instrumento de valorização da sociedade local, sobretudo, dentre àqueles que têm o anseio por fazer parte do quadro de servidores desta casa de leis. Aconselho a todos que estudem e se preparem para o certame, ao mesmo tempo que desejo sorte diante do empenho de cada um”, pontuou Júnior Mendonça.

Estão sendo ofertadas 64 vagas, sendo 25 com exigência de ensino médio (EM) e outras 39 com exigência do ensino superior (ES).

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

São 32 vagas para analista legislativo (especialidade em processo legislativo e administrativo), duas vagas para analista legislativo (contabilidade e finanças), uma vaga para analista legislativo (biblioteconomista), três para analista legislativo (redação e revisão legislativa) e uma vaga para procurador jurídico.

Com os seguintes salários:

Procurador jurídico: R$ 9.544,38 nível superior: R$ 5.065,80 nível médio: R$ 3.433,03 e carga horária: 30h / semanal.

As inscrições podem ser feitas através do site da Selecom: https://selecon-mt.selecao.net.br/informacoes/10/

FIM DO RECESSO

Em tempo, destacar que a Câmara de vereadores retorna de seu recesso nesta terça-feira (09), quando deve acontecer a 1ª Ordem do Dia de 2024, quando serão discutidas pelos 21 vereadores as matérias a serem apreciadas em plenário nesta quarta-feira (10), quando ocorrerá a 1ª Sessão Ordinária do ano.

Uma das matérias que devem ganhar destaque desde este primeiro momento é Projeto do Plano Diretor do município de Rondonópolis que já foi amplamente discutido e reestruturado no ano passado.