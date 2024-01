Comerciante é morto a tiros por não pagar taxa imposta por traficantes

O dono de um depósito de bebidas foi morto a tiros em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (9). Thiago Trigueiro Gomes, de 37 anos, foi baleado dentro da própria loja, na Rua Joaquim de Oliveira.

De acordo com informações da RECORD RIO, o homem foi assassinado por traficantes porque se recusou a pagar uma taxa imposta pelos criminosos.

Em nota, a Polícia Militar informou que encontrou o corpo do comerciante, mas que os suspeitos já tinham fugido quando os agentes do 7º BPM (São Gonçalo) chegaram no local.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios, que vai apurar a motivação e as circunstâncias da morte de Thiago.