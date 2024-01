Comércio varejista de Rondonópolis não abrirá na segunda-feira (12) de Carnaval

O Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis (Sincom-Roo) reforça que a segunda-feira de Carnaval (12/02), conforme acordado na Convenção Coletiva de Trabalho de 2024, o comércio não abrirá as portas devido ao feriado municipal em alusão ao Dia do Comerciário, e por força da Lei Municipal nº 1.803 de 06 de janeiro de 1.991.

Para supermercados e açougues, na segunda-feira de carnaval, seguem autorizações específicas de abertura e com permissão de funcionamento.

Os dias 13/02 (terça-feira) e 14/02 (quarta-feira) são dias úteis e o comércio funciona normalmente. Estas datas não são consideradas de feriado nacional, estadual ou municipal, visto que não existe lei que assim a determine. Outras informações pelo telefone (66) 3423-6376 ou (66) 99696-6510.