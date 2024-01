Conheça história do bairro Padre Lothar

O bairro do Padre Lothar é o destaque dessa semana no Programa Rondonópolis Tem História com o professor Paulo José Correia que foi ao ar nessa quinta-feira (18), no SBT canal 5.1 e que também será transmitido na terça-feira (23), na TV Cidade Record canal 8.1, às 18h50.

A região recebeu esse nome em homenagem ao Padre Lothar que chegou em Rondonópolis em 1964. Além de padre, ele passou a desenvolver obras sociais e a construir casas para pessoas carentes e depois de tanto trabalho, Padre Lothar é considerado o líder religioso mais respeitado da cidade.

A área foi comprada pela Prefeitura em 2017, onde foram assentadas 18 famílias. De acordo com Paulo José foi a partir daí que aquela região foi projetada e passou a receber infraestrutura e melhorias que estão ocorrendo até hoje.

O bairro cresceu, desenvolveu e hoje tem quase 2 mil moradores e conta com creche, asfalto, saneamento básico e área de lazer. A Baiana é uma das pioneiras do bairro. “Eu tinha um barraco de lona, aqui não tinha rua, hoje está uma maravilha”, disse.

O presidente do bairro, o sr. Antônio, veio de um grilo para essa região e afirmou que hoje vê como que as pessoas estão felizes por terem suas casas e pelo desenvolvimento do bairro.

O programa também fica disponível no canal do YouTube @paulojoseroo e pelas redes sociais do Paulo José Correia.