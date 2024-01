Coronel do Exército Brasileiro é preso em BH suspeito de financiar assassinato de advogado em MT

Um coronel da reserva do Exército Brasileiro identificado como Edvaldo Luiz Cacadini de Vargas, foi preso pela Polícia Civil (PC) sendo mais um suspeito de financiar a morte do advogado Roberto Zapmieri, 56 anos. O coronel foi preso pela PC de Mato Grosso em Belo Horizonte (MG). O crime aconteceu no Bosque da Saúde, em Cuiabá no dia 5 de dezembro de 2023.

Segundo o delegado Nilson Farias, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), foram cumpridos mandados de buscas e apreensões e da prisão temporária do suspeito.

O militar é o quarto preso suspeito de envolvimento no crime de assassinato.

Roberto Zapmieri estava dentro de uma picape Fiat Toro quando foi atingido com diversos disparos de arma de fogo.

PRISÕES

Um homem identificado como Antônio Gomes da Silva foi preso em cumprimento a um mandado de prisão pelos investigadores da Delegacia de Homicídios da capital mineira em apoio à Polícia Civil de Mato Grosso. Ele é o suposto executor do crime. O indivíduo foi preso no dia 20 de dezembro em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Na mesma data foi detida no estado mineiro a empresária e farmacêutica Maria Angélica Caixeta Gontijo, apontada como suposta mandante do crime.

E, dois dias depois, a Polícia prendeu Hedilerson Fialho Martins Barbosa, suposto intermediador do crime.