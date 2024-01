Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (13), na avenida Santo Antônio, no bairro Primavera I, em Primavera do Leste-MT. Por volta das 15h, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso foi acionado para conter as chamas em um veículo Ford Ka branco.

No local, os militares iniciaram o serviço de combate ao incêndio com o uso do mangotinho. Mais de 4 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. Não houve feridos.