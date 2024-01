Corpo de homem é encontrado amarrado dentro de rio; executores são presos

A equipe da Delegacia de Apiacás, no extremo norte de Mato Grosso, esclareceu a execução de uma vítima, ocorrida no último domingo e prendeu, nesta terça-feira (16.01), dois adultos e apreendeu um adolescente envolvidos no crime.

Na segunda-feira, o executor do homicídio foi preso em flagrante pela equipe da Delegacia de Apiacás. Ele apontou o local em que ocorreu a execução da vítima, Marcelo de Oliveira Matos, de 38 anos, e também onde o corpo foi jogado. Toda ação criminosa foi gravada em vídeo pelos executores.

O corpo de Marcelo foi localizado em um rio de Apiacás após buscas efetuadas pelo Corpo de Bombeiros. A vítima estava com os pés e mãos atados e objetos pesados foram amarrados ao corpo para que não flutuasse.

A partir das informações coletadas nas diligências e da prisão do executor, a delegada Paula Meira Barbosa representou pelas prisões e a internação, respectivamente, dos outros dois adultos e do adolescente envolvidos no homicídio e ocultação de cadáver. Conforme a investigação, a vítima foi executada a mando de uma facção criminosa.

O veículo utilizado no crime foi apreendido e passará por perícia. A Polícia Civil localizou ainda o local onde a vítima foi morta.

Os três adultos seguem presos e responderão pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e por integrar organização criminosa. O adolescente teve a internação cumprida e responderá por ato infracional análogo aos mesmos crimes.