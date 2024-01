DHPP investiga caso de vítima de suposto espancamento encontrado gravemente ferido

A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) está investigando um suposto caso de espancamento ocorrido na última terça-feira (09) em Rondonópolis-MT. A vítima foi socorrida pelo Samu com graves lesões na cabeça.

Segundo consta no BO, a vítima deu entrada no Hospital Regional em estado grave, com hematomas e lesões e teve que passar por uma cirurgia de correção de fratura em afundamento temporal direito. Ele segue internado e entubado.

Investigadores da DHPP já ouviram testemunhas e buscam identificar o suspeito do crime. A polícia acredita que o crime aconteceu por conta de um desentendimento.