Diretórios municipais do PT de 10 cidades passam por reestruturação

Desde o ano passado, o Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso iniciou um projeto de reestruturação dos diretórios municipais em 10 cidades de várias regiões do estado, as três primeiras contempladas foram Cuiabá, Rondonópolis, Jaciara e Pedra Preta. A estrutura também servirá de ponto de reuniões, encontros e mobilização dos partidos que compõem a Federação Brasil da Esperança (PT, PC e PCdoB).

O deputado estadual e presidente estadual do PT, Valdir Barranco, afirmou que esta iniciativa era algo almejado pelos dirigentes e partidários do partido e que agora começa a sair do papel. “Era algo que nós sempre esperávamos e que agora conseguimos dar início nesta restauração a princípio em 10 diretórios, onde já fizemos em Cuiabá, Rondonópolis e Pedra Preta e vamos seguir com isso. No momento que nós conseguimos na inauguração movimentar não só o PT, mas as forças progressistas, e fazer com que eles também tenham mais força e disposição para as eleições municipais de 2024”, explicou.

Com pré-candidato a prefeito e o objetivo de ampliar a representatividade na Câmara de Vereadores, a reestruturação do diretório municipal de Pedra Preta segundo a presidente, Lia Lianda não poderia vir em melhor momento. “Nós queremos lançar o Paulo Coró a prefeito e fazer dois ou três vereadores, pois é um momento positivo para o partido com a gestão do presidente Lula e a nossa cidade precisa de um olhar diferente. E nós com esta estrutura do diretório vamos colocar nosso grupo na rua com mais qualidade”, disse.

Segundo o presidente do Diretório Municipal do PT de Rondonópolis, Wendel Girotto, a intenção é seguir o modelo da Casa da Resistência daqui, que abre espaço para os debates e mobilizações dos partidos da Federação e movimentos sociais. “Estamos buscando nestes municípios parcerias com os presidentes destes partidos progressistas que estão alinhados conosco. Aqui em Rondonópolis tivemos o apoio do pré candidato Carlos Augustin , Teti, que é um entusiasta do projeto e a intenção é ampliá-lo para região”, explicou.