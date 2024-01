Dois corpos são encontrados com mãos e pés amarrados em MT

Dois corpos foram encontrados com mãos e pés amarrados na manhã desta terça-feira (09), em Sorriso-MT. O primeiro corpo foi encontrado por trabalhadores de uma obra em uma construção civil no Município. A vítima também apresentava marcas de tiro no olho esquerdo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada, mas o jovem de 23 anos já estava morto. Equipes da Polícia Militar, Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foram chamadas.

O segundo caso foi registrado no final da manhã, quando um corpo foi encontrado em uma região de mata, também com lesões provocadas por disparos de arma de fogo. Assim como no primeiro caso, a vítima estava com as mãos e pés amarrados e as lesões dos tiros eram na região da cabeça.

A Polícia Civil investiga os casos para descobrir a autoria e a motivação dos crimes. A suspeita é de que as mortes tenham relação com a guerra de facções criminosas.