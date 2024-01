Dupla é presa com 80 tabletes de maconha que seriam levados para outro estado

Policiais militares do 22º Batalhão apreenderam, na tarde da última terça-feira (09), 80 tabletes de maconha e prenderam dois homens, de 33 e 59 anos, suspeitos por tráfico de drogas, na MT-322, no município de Peixoto de Azevedo-MT. A carga estava escondida em um Chevrolet Montana com placas de Aparecida de Goiânia (GO).

Os militares realizavam o patrulhamento de rotina no Distrito de União do Norte, quando receberam informações de que um veículo, com placas de outro estado, estava sendo utilizado para o tráfico internacional de drogas e que passaria pelo local. Após a denúncia, as equipes intensificaram o policiamento e se depararam com os homens, em atitude suspeita, em um trecho da MT-322. Ao se aproximarem do carro, os militares perceberam o forte odor da substância análoga à maconha.

Durante abordagem, os suspeitos apresentaram informações controversas sobre a origem e o destino da viagem. Já em busca veicular, os policiais perceberam diversas avarias no carro como cortes, soldas e pinturas diferentes da fabricação original.

As equipes encontraram 80 tabletes de maconha escondidos no interior do carro. Os suspeitos afirmaram que receberiam R$ 10 mil para o transporte da droga até Belém, no estado do Pará. Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.